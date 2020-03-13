Жительницу Татарстана подозревают в истязании малолетнего сына

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в истязании сына 2016 года рождения. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 24-летней жительницы Сармановского района республики возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы подозреваемая, оставаясь наедине с сыном 2016 года рождения, систематически истязала его", - говорится в сообщении.

Женщина, гуляя с ребенком во дворе дома, толкнула его в сугроб, затем начала растирать лицо снегом. Также она била мальчика ремнем и рукой. Об истязании ребенка правоохранителям сообщили соседи. Женщина признала причастность к преступлению, отметив, что в последние два года поведение ребенка выводило ее из себя. Следователь избрал в отношении женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.