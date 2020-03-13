{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жительницу Татарстана подозревают в истязании малолетнего сына

Женщина толкнула ребенка в сугроб и начала растирать снегом его лицо, она также избивала сына

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в истязании сына 2016 года рождения. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 24-летней жительницы Сармановского района республики возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы подозреваемая, оставаясь наедине с сыном 2016 года рождения, систематически истязала его", - говорится в сообщении.

Женщина, гуляя с ребенком во дворе дома, толкнула его в сугроб, затем начала растирать лицо снегом. Также она била мальчика ремнем и рукой. Об истязании ребенка правоохранителям сообщили соседи. Женщина признала причастность к преступлению, отметив, что в последние два года поведение ребенка выводило ее из себя. Следователь избрал в отношении женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Одного человека похитили в ходе конфликта со стрельбой в ингушском селе
Злоумышленники передвигались на двух автомобилях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС