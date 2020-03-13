Источник: траулер потерял ход в Охотском море

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся 62 человека, потерял ход в Охотском море из-за намотавшейся на винт веревки. Как сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах, к траулеру идет спасательное судно "Преданный" с водолазами.

"К нему идет спасатель "Преданный". Сейчас пока его рыболовное судно на буксире держит рядышком. Спасатель подойдет, водолазы размотают. Там какая-то веревка на винт намотана, освободят, и он снова будет иметь ход", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, спасательное судно сможет дойти до траулера приблизительно через двое суток. "На судне все нормально, у экипажа есть вода, топливо, все есть", - сказал он.