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Распространение коронавируса нового типа

В Японии арестовали мужчину, который притворялся зараженным коронавирусом

Мужчина, находясь на одной из железнодорожных станций, выкрикивал, что если кто приблизится к нему ближе, чем на один метр, он заразит их коронавирусом и нарочито кашлял, чтобы привлечь к себе внимание

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Полиция японской префектуры Симанэ арестовала местного жителя, который притворялся зараженным коронавирусом и создавал помехи работе железнодорожного вокзала префектуры. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что 44-летний безработный мужчина, находясь на одной из железнодорожных станций, выкрикивал, что "если кто приблизится к нему ближе, чем на один метр, он заразит их" коронавирусом и нарочито кашлял, чтобы привлечь к себе внимание. Между тем в префектуре Симанэ еще не было зафиксировано ни одного случая заражения новым коронавирусом. Сам мужчина на допросе в полиции признался, что не проходил проверку на наличие у него коронавируса, и никаких реальных симптомов заболевания у него также не наблюдается.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии составляет почти 1,4 тыс. человек, включая 697 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который на протяжении почти месяца находился на карантине в порту японского города Иокогама. Умерли 28 человек, включая семерых пассажиров круизного судна.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 137 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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