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Экс-начальник отдела полиции Батайска и адвокат подозреваются в попытке мошенничества

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Бывший начальник следственного отдела отделения МВД РФ по городу Батайску и адвокат Адвокатской палаты Ростовской области подозреваются в покушении на мошенничество, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу журналистам сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника СО ОМВД России по Батайску и адвоката Адвокатской палаты Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, предложили подсудимому по одному из уголовных дел решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, за что потребовали 650 тыс. рублей.

Отмечается, что после этого подсудимый обратился с заявлением в УФСБ России по Ростовской области. "По результатам проведенных совместных оперативно-следственных действий неправомерная деятельность начальника следственного отдела ОМВД России по городу Батайску и адвоката Адвокатской палаты Ростовской области пресечена", - подчеркнули в СК.

Уточняется, что после совершения преступления полицейский был уволен.

Теги
РоссияРостовская область
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