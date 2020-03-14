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На подавшем сигнал тревоги самолете Будапешт - Москва сработал датчик поломки кондиционера

Следуя правилам, борт снизился и продолжил полет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сработавший датчик неисправности системы кондиционирования стал причиной снижения пассажирского самолета, следующего из Будапешта в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"На борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Следуя правилам, самолет снизился и продолжил полет", - сказал собеседник агентства.

Ранее, по данным портала Flightradar24.com, самолет рейса SU2033 Будапешт - Москва чуть менее чем через полчаса после взлета подал сигнал (сквок) General emergency и снизился до 4,5 тыс. м. Нормальная высота полета для пассажирских лайнеров - 10-11 тыс. м. Сейчас самолет следует на этой высоте над территорией России. Посадка ожидается в Шереметьево в 14:53 мск.

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РоссияВенгрия
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