{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Подавший сигнал тревоги самолет Будапешт - Москва штатно сел в Шереметьево

На борту сработал датчик поломки кондиционера
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Будапешт - Москва и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По данным портала Flightradar24.com, около 13:00 мск самолет SSJ 100 рейса SU2033 Будапешт - Москва чуть менее чем через полчаса после взлета над Польшей подал сигнал (сквок) General emergency и снизился до 4,5 тыс. м. Нормальная высота полета для пассажирских лайнеров - 10-11 тыс. м.

Источник ТАСС сообщил, что на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Согласно правилам, самолет снизился и продолжил штатный полет.

Теги
РоссияВенгрияПольша
Реклама на ТАСС
Источник: неизвестные сообщили о "минировании" трех самолетов
На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС