Подавший сигнал тревоги самолет Будапешт - Москва штатно сел в Шереметьево

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Будапешт - Москва и подавший сигнал тревоги, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Посадка прошла в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По данным портала Flightradar24.com, около 13:00 мск самолет SSJ 100 рейса SU2033 Будапешт - Москва чуть менее чем через полчаса после взлета над Польшей подал сигнал (сквок) General emergency и снизился до 4,5 тыс. м. Нормальная высота полета для пассажирских лайнеров - 10-11 тыс. м.

Источник ТАСС сообщил, что на борту сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Согласно правилам, самолет снизился и продолжил штатный полет.