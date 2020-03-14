В Шереметьево приземлился рейс из Новосибирска, получивший сообщение о "минировании"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Новосибирска в Москву и получивший сообщение об угрозе взрыва, штатно приземлился в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Самолет приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал источник.

Борт осмотрят сотрудники правоохранительных органов.

В субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва. Борт рейсом из Москвы в Челябинск совершил экстренную посадку в аэропорту Казани, она прошла штатно. Самолет, следовавший в Тюмень, без происшествий приземлился в пункте назначения. Борт Иркутск - Москва следует в Шереметьево. Полет проходит в штатном режиме.

За последнюю неделю неизвестные заминировали 10 самолетов. Все угрозы оказались ложными. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.