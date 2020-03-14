Четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Пожар в частом жилом доме произошел в субботу в городе Тайшете Иркутской области, в результате погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК.

"По версии следствия, 14 марта около 21:00 (16:00 мск) в частном доме, расположенном на улице Горная в Тайшете, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырех детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет", - сообщает пресс-служба.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила скот. Где был отец, выясняется. Семья характеризуется положительно.

Назначена пожаро-техническая экспертиза, чтобы установить причину возгорания.