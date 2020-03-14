{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области

В момент возгорания их мать находилась во дворе и кормила скот

ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Пожар в частом жилом доме произошел в субботу в городе Тайшете Иркутской области, в результате погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК.

"По версии следствия, 14 марта около 21:00 (16:00 мск) в частном доме, расположенном на улице Горная в Тайшете, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС были обнаружены тела четырех детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет", - сообщает пресс-служба.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила скот. Где был отец, выясняется. Семья характеризуется положительно.

Назначена пожаро-техническая экспертиза, чтобы установить причину возгорания.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Под Саратовом нашли тело мальчика, пропавшего в ноябре 2019 года
Ребенок ушел на прогулку с друзьями в селе Песчанка и не вернулся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС