В Казахстане на 10 суток арестовали пранкера, изображавшего больного коронавирусом в метро

НУР-СУЛТАН, 15 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана подвергли административному аресту на 10 суток пранкера, изображавшего кашляющего больного с коронавирусом в метро Алма-Аты и разместившего видео об этом в Instagram. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города Алма-Аты в воскресенье.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт мелкого хулиганства со стороны 23-летнего жителя Алма-Аты, который, имитируя непрекращающийся кашель, пугал пассажиров метрополитена", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали пранкера, его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. "Решением специализированного межрайонного административного суда города Алма-Аты он был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - информировала официальный представитель департамента полиции города Алма-Аты Салтанат Азирбек. Перед началом судебного процесса задержанный публично принес извинения гражданам.

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из шести зараженных четверо находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана ВОЗ пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились свыше 142 тысяч человек, почти 5,4 тыс. умерли.