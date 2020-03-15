В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Иркутской области арестовал обвиняемого в убийстве четырехлетней девочки, которое было совершено в 2004 году. Мужчину задержали после того, как возобновили производство по уголовному делу и установили свидетелей. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета РФ.

"24 июня 2004 года четырехлетняя девочка пропала с территории базы отдыха "Утулик" в Слюдянском районе Иркутской области. Следователями СК России в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет было возобновлено производство предварительного следствия. Удалось установить местонахождение ключевых свидетелей, после допроса которых была установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению малолетней. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

На допросе задержанный рассказал, что девочку он увидел, когда со своими знакомыми поехал на автомобиле в район базы отдыха "Утулик". Мужчины находились в нетрезвом состоянии. Ребенка посадили в салон и довезли до леса рядом с турбазой. Пока остальные распивали алкоголь, обвиняемый увел девочку в лес, убил и закопал тело.