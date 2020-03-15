В Приморье ученица избила одноклассницу в школе

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Следственный комитет начал проведение доследственной проверки по факту избиения школьницы одноклассницей в раздевалке одной из школ Владивостока. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Приморскому краю. Видео избиения в минувшие выходные появилось в социальных сетях.

Региональные СМИ и паблики в Instagram в воскресенье сообщали, что обидчица заранее попросила подругу записать избиение на видео. Журналисты также сообщали, что избившая одноклассницу девочка-подросток состоит на профилактическом учете в детской комнате полиции.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту размещенного в средствах массовой информации видео избиения школьницы одноклассницей в раздевалке одной из школ Советского района Владивостока. В ходе проверки будет дана оценка действиям руководства школы, в помещении которой произошло избиение ребенка, а также оценка деятельности органов профилактики на предмет полноты и своевременности принятия мер превентивного характера в отношении несовершеннолетних и их семей", - сообщается на сайте регионального управления СК.

Следственный комитет учел общественный резонанс и инициировал изъятие материалов из полиции для передачи следственному отделу по Советскому району Владивостока.