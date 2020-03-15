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Двое детей провалились под лед в деревне Троицкое в Подмосковье

Один из них утонул

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Один ребенок погиб и один госпитализирован после того, как они провалились под лед на пруду в деревне Троицкое Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"В деревне Троицкое двое детей играли на льду пруда и провалились. На помощь к ним пришла пожилая женщина. Но одного ребенка не успели спасти, второй был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибла пятилетняя девочка. Второй ребенок, мальчик трех лет, сейчас в реанимации. Проводится проверка по факту произошедшего.

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