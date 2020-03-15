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В Дербенте митингующие сломали ворота старейшей в России мечети

Участники несанкционированного сбора выступили против увольнения новым руководством ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" сотрудников, которые числились в учреждении, но не посещали рабочие места

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Жители Дербента во время несанкционированного сбора сломали ворота старейшей в России мечети. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в администрации города.

"В Дербенте состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города в районе ворот Баят-Капы. Далее они направились к Джума-мечети, выкрикивая возмущения против увольнения новым руководством ГБУ "Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" сотрудников, которые числились в музее, но не посещали рабочие места", - говорится в сообщении.

Собравшимся попытался объяснить ситуацию директор музея Виктор Чесноков, однако жители города не стали его слушать, "проявив агрессию в действиях и высказываниях националистической направленности". "Учитывая, что все события сопровождались видеосъемкой, которую практически сразу выложили в социальные сети, считаем сегодняшнее событие попыткой определенных лиц спровоцировать конфликт в исторической части города для придания ему максимального резонанса", - пояснили в администрации.

Собравшиеся разошлись после вмешательства правоохранительных органов. По данным администрации, в результате инцидента были сломаны ворота старейшей мечети России.

Правоохранительные органы выявляют круг лиц, которые причастны к организации несанкционированного сбора.

Джума-мечеть в Дербенте была построена в VIII веке. В 2003 году ЮНЕСКО внесла ее в Список всемирного наследия как выдающийся памятник Сасанидской империи и последующих культур.

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