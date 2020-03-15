В Ростовской области нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Тела трех человек, в том числе подростка, с огнестрельными ранениями обнаружили в одном из домов в городе Морозовске Ростовской области, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). По данным следствия, ночью 15 марта в доме, расположенном в Морозовске Ростовской области, обнаружены тела 38-летней женщины, ее 14-летней дочери и 41-летнего сожителя с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, в ходе осмотра места происшествия изъято охотничье ружье 12 калибра, патроны, стреляные гильзы. "После осмотра места происшествия и проведения необходимых следственных действий предварительно установлено, что сожитель погибшей, действуя на почве ревности... совершил убийство женщины и ее несовершеннолетней дочери, после чего сам свел счеты с жизнью", - сказали в ведомстве.