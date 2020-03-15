Двое детей провалились под лед в Вологде

ВОЛОГДА, 15 марта. /ТАСС/. Двое детей - девочка десяти лет и ее семилетний брат - провалились под лед в Вологде. Девочку спасли очевидцы, мальчика унесло течением реки Вологды, его ищут, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

"Сегодня около 18 часов вечера на реке Вологде в районе дома №5 по Набережной 6-й армии в г. Вологде двое маленьких детей, которых родители оставили без присмотра, провалились под лед. Девочка 10 лет была спасена очевидцами трагедии. С ней находились двое ее братьев, четырех и семи лет. По словам девочки, старший из братьев решил проверить лед и провалился, его тут же унесло по течению, в настоящее время местоположение его не установлено, она попыталась его спасти, но безуспешно и также провалилась в воду", - говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

По данным ведомства, на место выехали спасатели, скорая помощь и сотрудники МЧС. С родственниками детей работают психологи.