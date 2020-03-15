Росгвардия начала проверку после выстрела сотрудником ФГУП "Охрана" в здании СК в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сотрудник ФГУП "Охрана" непроизвольно выстрелил в здании Главного следственного управления Следственного комитета РФ (ГСУ СК) по Москве во время перезарядки оружия, Росгвардия по данному факту начала проверку. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что в здании ГСУ СК по Москве сотрудник ФГУП "Охрана" выстрелил из табельного оружия в пуленепробиваемое стекло комнаты охраны на КПП. Как утверждает Telegram-канал, он был нетрезв.

"Сотрудник ФГУП "Охрана" во время перезаряжения оружия совершил непроизвольный выстрел. В результате происшествия никто не пострадал. По данному факту назначена служебная проверка", - сказал Грибакин.