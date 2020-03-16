Найденная в Хабаровском крае тигрица умерла от серьезных травм

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Тигрица с травмами, которую в пятницу изъяли из дикой природы в Хабаровском крае, погибла. В центре "Амурский тигр" ТАСС сообщили, что ветеринары боролись за жизнь животного, но травмы были очень серьезными.

На прошлой неделе очевидцы сообщили на горячую линию охотнадзора из Нанайского района Хабаровского края, что в районе озера Гасси под мостом в снегу длительное время без движения лежит крупный тигр, которому, возможно, требуется помощь. Специалисты Минприроды Хабаровского края при участии сотрудников центра "Амурский тигр" после первичного осмотра доставили животное в центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморском крае.

"Она погибла уже в Приморье. Ветеринары боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Травмы оказались очень серьезными", - сообщили в пресс-службе центра "Амурский тигр".

Руководитель группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Юрий Колпак ранее разъяснял, что первичный осмотр краснокнижного животного не показал каких-либо проникающих ранений, хищница выглядела упитанной.

Амурский тигр - самый крупный в мире представитель семейства кошачьих, он занесен в Международную красную книгу. На Дальнем Востоке живут 550-580 особей тигра, это 95% мировой популяции.