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Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

За рулем была 36-летняя женщина, лишенная водительских прав

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц. Дети госпитализированы с различными травмами, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"ДТП произошло сегодня около 08:00 (03:00 мск) на Центральном проспекте. В результате столкновения седана Toyota Corona и знака дорожного движения пострадали две восьмиклассницы, следовавшие по тротуару в сторону пешеходного перехода. По версии водителя, машину занесло на льду", - сообщает пресс-служба.

Установлено, что за рулем находилась 36-летняя женщина, лишенная водительских прав. На месте ДТП работает полиция.

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РоссияИркутская область
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