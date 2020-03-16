Легковушка под Иркутском сбила двух школьниц на тротуаре

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц. Дети госпитализированы с различными травмами, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"ДТП произошло сегодня около 08:00 (03:00 мск) на Центральном проспекте. В результате столкновения седана Toyota Corona и знака дорожного движения пострадали две восьмиклассницы, следовавшие по тротуару в сторону пешеходного перехода. По версии водителя, машину занесло на льду", - сообщает пресс-служба.

Установлено, что за рулем находилась 36-летняя женщина, лишенная водительских прав. На месте ДТП работает полиция.