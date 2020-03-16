СК возбудил дело после гибели семи человек в результате пожара в Иркутской области

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек, в том числе четверых детей, в результате пожара в жилом доме в селе Усть-Уда в Иркутской области. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, утром 16 марта в частном доме, расположенном на улице Орджоникидзе в поселке Усть-Уда, произошло возгорание. В результате пожара на месте погибли две женщины и мужчина. Четверо детей в возрасте одного года, двух, шести и восьми лет экстренно были доставлены в больницу с отравлением угарным газом, однако через несколько часов они скончались <…> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - сообщает пресс-служба.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Назначена пожаро-техническая экспертиза. Установлено, что семья неблагополучная. Следствию предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в январе с семьей пожарные проводили профилактическую беседу и установили в квартире автономный пожарный извещатель. Когда начался пожар, сработал сигнал тревоги. Почему взрослые не отреагировали на него, предстоит установить. По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.