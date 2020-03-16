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Суд в Японии утвердил смертный приговор мужчине, убившему в 2016 году 19 инвалидов

Суд отверг утверждения защиты, что мужчина невиновен из-за его невменяемости

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Окружной суд города Иокогама в понедельник утвердил смертный приговор в отношении японца Сатоси Уэмацу, который в 2016 году устроил резню в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями. Об этом сообщил телеканал NHK.

Таким образом суд удовлетворил требование прокуратуры и отверг утверждения защиты, что мужчина невиновен из-за его невменяемости. Во время первого слушания Уэмацу внезапно начал буйствовать и попытался положить себе что-то в рот, однако судебные приставы смогли его остановить. Затем в суде он признался в содеянном и извинился за свои действия. Также Уэмацу неоднократно оскорблял инвалидов и других людей с ограниченными возможностями в ходе судебного разбирательства.

Нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года. В то время там находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения Уэмацу погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Сам нападавший ранее проработал в этом учреждении почти три года и уволился из него за несколько месяцев до инцидента.

Объясняя свои действия, Уэмацу заявлял, что не считает пациентов с ограниченными умственными возможностями за людей и хочет избавить их от страданий. Ранее также сообщалось, что обвиняемый употреблял наркотики.

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Япония
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