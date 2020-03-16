Из химчистки в Москве украли шубы почти 2 млн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре шубы общей стоимостью почти 2 млн рублей украли из химчистки на севере Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о краже из химчистки, расположенной на Коптевской улице, в доме 69, корпус 1. "Полицейские, прибыв на место, установили, что неизвестный совершил кражу двух шуб из меха норки, одной шубы из меха соболя, одного полушубка из меха рыси. Материальный ущерб составил 1,95 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).