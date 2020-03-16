В Подмосковье задержаны мошенницы, похитившие сбережения 93-летней труженицы тыла

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье двух мошенниц, которые, представившись социальными работниками, похитили у 93-летней пенсионерки 160 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленницы зашли в частный дом к 93-летней местной жительнице - труженице тыла в годы Великой Отечественной войны - и представились работниками социальной службы. Женщины сообщили пенсионерке о денежной реформе и попросили хозяйку показать ее сбережения. Выступая в качестве эксперта, одна из них, осматривая деньги, сказала, что они вышли из оборота и подлежат изъятию, а взамен выдала конверт якобы с новыми купюрами. После обмена они спешно покинули квартиру, а пожилая женщина, открыв сверток, увидела вместо наличных чистые листы бумаги. Материальный ущерб составил 160 тыс. рублей", - сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, в котором передвигались подозреваемые. Согласно данным ориентировки, правоохранители остановили транспортное средство в городском округе Луховицы и задержали нарушительниц закона", - добавила Петрова.

По ее словам, установлено, что женщины причастны к совершению еще одного преступления. Аналогичным способом они похитили 140 тыс. рублей у 88-летней женщины. В настоящее время мошенницы арестованы.