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В Нижегородской области возбудили 20 уголовных дел против фальшивомонетчиков

Шесть человек задержаны

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские поймали шестерых фальшивомонетчиков и изъяли у них около 800 тыс. поддельных рублей в Нижегородской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных денег. Задержаны двое предполагаемых организаторов группы и четверо соучастников, изъяты фальшивые денежные средства на сумму более 800 тыс. рублей", - сказала Волк, добавив, что фигуранты заключены под стражу.

Полиция установила, что злоумышленники организовали в офисе и по местам проживания в Нижегородской области производство поддельных денег для продажи по всей стране. Подделки распространялись бесконтактным способом через тайники. Закладчики передавали их координаты сообщникам, которые забирали купюры и сортировали на более мелкие партии. Затем через интернет они искали покупателей, которым отправляли фальшивки, используя услуги транспортных компаний.

По словам Волк, для конспирации сообщники общались в даркнете. Деньги за проданные фальшивки они получали в криптовалюте на обезличенные электронные кошельки. Возбуждены 20 уголовных дел по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

В ходе обысков обнаружены цветные лазерные принтеры, ноутбуки, ламинатор, нити для вклеивания в купюры и заготовки изображений гербов, необходимые для производства фальшивок.

Теги
РоссияНижегородская область
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