Автора книг-тренингов проверяют на причастность к мошенничеству на 6,6 млн рублей в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полиция Москвы проверяет автора книг-тренингов Дениса Байгужина и двух его предполагаемых сообщников в причастности к мошенничеству на 6,6 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, 15 марта в полицию поступил материал проверки по электронному обращению мужчины. Он заявил в полицию, что начиная с 21 июня 2018 года трое мужчин, в том числе Байгужин, злоупотребили его доверием и обманом завладели 6,6 млн рублей; деньги он периодически передавал этим людям в разных местах Москвы за психологические сеансы. Как сказал собеседник агентства, после оформления дарственной на квартиру заявителя на Дениса Байгужина выплаты прекратились.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС также подтвердили факт проверки, не уточнив подробностей и имен.

Денис Байгужин - автор книг-тренингов и ряда книг в жанре так называемой психологии обольщения.