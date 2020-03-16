{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии выявили хищения в электросетевом комплексе на 250 млн рублей

Два человека арестованы. Трое находятся в розыске

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы выявили факт хищения более 250 млн рублей из бюджета в электросетевом комплексе Республики Ингушетия. Двое злоумышленников арестованы, трое находятся в розыске, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"Выявлена организованная преступная группа, причастная к хищению бюджетных денежных средств, выделенных для выполнения программы по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе на территории Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с февраля 2011 года по апрель 2015 года высокопоставленные лица одной из энергосетевых компаний Северо-Кавказского региона заключили договоры с аффилированными фирмами о выполнении работ для создания комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах, расположенных на территории Ингушетии.

"При этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовано ненадлежащее оборудование. Затем злоумышленники вывели деньги через фирмы-однодневки. Ущерб от противоправных действий превысил 250 млн рублей. Двум злоумышленникам по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Три фигуранта уголовного дела объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

В отношении ряда должностных лиц энергосетевой компании и руководителей предприятий, выполнявших работы по заключенным договорам, возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Наложен арест на имущество.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
В Липецкой области женщина подозревается в убийстве новорожденной дочери
Мать завернула младенца в одеяло и положила под кровать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС