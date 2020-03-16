В Ингушетии выявили хищения в электросетевом комплексе на 250 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы выявили факт хищения более 250 млн рублей из бюджета в электросетевом комплексе Республики Ингушетия. Двое злоумышленников арестованы, трое находятся в розыске, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по СКФО.

"Выявлена организованная преступная группа, причастная к хищению бюджетных денежных средств, выделенных для выполнения программы по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе на территории Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с февраля 2011 года по апрель 2015 года высокопоставленные лица одной из энергосетевых компаний Северо-Кавказского региона заключили договоры с аффилированными фирмами о выполнении работ для создания комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах, расположенных на территории Ингушетии.

"При этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовано ненадлежащее оборудование. Затем злоумышленники вывели деньги через фирмы-однодневки. Ущерб от противоправных действий превысил 250 млн рублей. Двум злоумышленникам по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Три фигуранта уголовного дела объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении.

В отношении ряда должностных лиц энергосетевой компании и руководителей предприятий, выполнявших работы по заключенным договорам, возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Наложен арест на имущество.