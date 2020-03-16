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В Подмосковье задержан мужчина с 1,5 кг наркотиков

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковном селе Кудиново 20-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном обороте мефедрона. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России "Ногинское" в селе Кудиново Богородского городского округа по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 20-летний житель", - сказала она. Сотрудникии полиции обнаружили у него и изъяли два свертка с веществом. "Согласно химическому исследованию, изъятое является наркотическим средством - мефедроном, общей массой почти 1,5 кг", - уточнила Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время мужчина арестован.

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Россия
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