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Двух жителей Татарстана осудили за истязание приемных детей

Один из детей в результате побоев умер

КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Суд признал двух жителей Татарстана виновными в истязании приемных детей, один из которых умер от закрытой травмы головы. Злоумышленников приговорили к лишению свободы в колониях строго и общего режима, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, 40-летний мужчина и 38-летняя женщина в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщине - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в марте 2016 года осужденные взяли под опеку четырех братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 годов рождения на возмездных условиях в рамках договора с исполкомом Алексеевского района Татарстана. После того, как они взяли к себе детей, фигуранты дела регулярно наносили им побои, истязали с применением пыток. Злоумышленники унижали детей за незначительные провинности - взятые без спроса конфеты и даже невымытые руки.

К примеру, в июле 2018 года приемные дети выпили без спроса сок, после чего мужчина в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на четыре части и заставил детей съесть ее. В этом же месяце женщина, находясь в бане с девочкой 2009 года рождения, облила ее из ковша кипятком, в результате этого малолетняя получила ожог 20% тела 2-й и 3-й степени. В августе того же года мужчина увидел ее играющей в песочнице и сделал замечание, что она кидает на одежду песок, а когда девочка не расслышала его слов, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. В результате в тот же день ребенок умер от закрытой травмы головы.

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