{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Коломне проверяют ТЦ после сообщения о "минировании"

Эвакуация не проводилась

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют торговый центр в Подмосковье из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" ТЦ "Рио" в Коломне. Экстренные службы выехали на место. Эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что четыре районных суда Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Также поступают анонимные сообщения о "минировании" самолетов различных внутрироссийских рейсов, все они оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
AP: в США пять человек погибли при стрельбе на автозаправке в Миссури
Еще два человека ранены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС