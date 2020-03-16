В Коломне проверяют ТЦ после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют торговый центр в Подмосковье из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о "минировании" ТЦ "Рио" в Коломне. Экстренные службы выехали на место. Эвакуация не проводилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что четыре районных суда Москвы эвакуировали из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Также поступают анонимные сообщения о "минировании" самолетов различных внутрироссийских рейсов, все они оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".