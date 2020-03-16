Число госпитализированных с признаками кишечной инфекции в Чебоксарах выросло до 20

ТАСС, 16 марта. Число жителей Чебоксар, госпитализированных с признаками кишечной инфекции, выросло с 12 до 20, среди них 18 несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации города.

По последним данным министерства здравоохранения республики, за медицинской помощью с симптомами кишечного заболевания обратились 34 человека, из них 27 несовершеннолетних - в их числе ученики и учителя чебоксарской школы номер 50. Ранее ведомство сообщало о 12 госпитализированных, в числе которых семерых несовершеннолетних.

"По данным на 16 марта, 18 школьников и два преподавателя госпитализированы с признаками кишечной инфекции", - отмечается в сообщении администрации города.

По информации городской администрации, всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь и назначено лечение. Состояние пациентов удовлетворительное.

Администрация школы приняла решение ввести досрочные каникулы до 23 марта. Следственное управление СК РФ по республике и прокуратура Чувашии проводят проверку по факту происшествия.