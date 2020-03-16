Два человека устроили разбойное нападение на отделение банка "Восточный" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Двоих злоумышленников задержали после разбойного нападения на отделение банка "Восточный" на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга в понедельник вечером. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Совершено разбойное нападение на отделение банка. Задержаны двое", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что речь идет об отделении банка "Восточный". Кроме того, задержанных подозревают в совершении других аналогичных преступлений.