Шесть человек пострадали в ДТП под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Автомобили Daewoo Nexia и ВАЗ-21102 столкнулись в городе Бузулук Оренбургской области, шесть человек пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по улице Суворова со стороны улицы Тимирязева в сторону улицы Строителей, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, движущегося во встречном направлении прямо. В результате ДТП пострадали шесть человек: пять человек находились в автомобиле ВАЗ-21102 и один пассажир из автомобиля Daewoo Nexia", - сказано в сообщении.