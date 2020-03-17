В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве главы ЖСК

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве председателя ЖСК "Залесский", которое произошло в конце января, задержан в Новосибирске, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

В конце января в пресс-службе регионального главка МВД ТАСС сообщили, что в Центральном районе Новосибирска нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Позднее выяснилось, что убитый - 66-летний председатель ЖСК "Залесский". В СК по региону ТАСС сообщили о возбуждении уголовного дела.

"11 марта 2020 года по подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний бизнесмен. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно установлено, что между мужчинами был длительный конфликт из-за невозврата долга со стороны потерпевшего. Как говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД, после совершения преступления мужчина скрылся на территории одной из стран Европы, где у него имеется вид на жительство. Однако в марте он вернулся в Новосибирск, где и был задержан.

Ранее отмечалось, что следователи рассматривают связь убийства председателя ЖСК "Залесский" с его профессиональной деятельностью. Жилищно-строительный кооператив дольщиков "Залесский" занимался строительством долгостроя на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска. Застройщика дома признали банкротом в 2010 году, дом ввели в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. ЖСК вместе с компанией "Энергомонтаж", которая обязалась достроить брошенный объект, обращались в прокуратуру по вопросу завершения строительства дома. Председателя ЖСК обвиняли в попытке захвата объекта, сам он утверждал в местных СМИ, что "Энергомонтаж" не подтверждал сметы для строительства.