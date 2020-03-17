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СМИ: российский самолет проверили во Вьетнаме после сообщения о бомбе на борту

Речь идет о самолете авиакомпании Azur Air, на борту которого находились 239 пассажиров и восемь членов экипажа

ХАНОЙ, 17 марта. /ТАСС/. Самолет российской авиакомпании Azur Air был обследован в аэропорту Камрань центральной вьетнамской провинции Кханьхоа из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщила во вторник газета "Туой че".

По данным издания, авиакомпания получила информацию, что на борту ее самолета с 239 пассажирами и восемью членами экипажа, следовавшего в понедельник по маршруту Красноярск - Камрань, заложена бомба. Сразу же после приземления лайнера в Камрани все пассажиры были эвакуированы, и представители службы безопасности аэропорта совместно с бойцами антитеррористического подразделения приступили к осмотру самолета. После тщательной проверки взрывного устройства обнаружено не было, самолет получил разрешение на возвращение в Красноярск. В 18:00 по местному времени (14:00 мск) лайнер благополучно вылетел из аэропорта Камрань.

В численном отношении российские туристы занимают второе место среди иностранных гостей Кханьхоа, уступая первое место туристам из КНР. В 2019 году на курортах этой провинции побывали свыше 460 тыс. россиян, что составило около 72% от общего числа российских туристов, посетивших Вьетнам.

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