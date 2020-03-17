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В Москве женщина заявила о хищении у нее 6,1 млн рублей под предлогом покупки недвижимости

Полиция по данному факту проводит проверку

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Столичная полиция проверяет информацию о хищении 6,1 млн рублей у женщины под предлогом покупки недвижимости в Москве на льготных условиях. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 16 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась женщина. "В нем отмечалось, что мужчина и женщина под предлогом покупки недвижимости на льготных условиях совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в размере 6,1 млн рублей. Полиция по данному факту проводит проверку", - сказали в пресс-службе.

По итогам проверки, как отметили в ГУ МВД по Москве, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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