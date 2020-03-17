СМИ: на юге Таиланда 18 человек пострадали при взрывах двух заминированных автомобилей

БАНГКОК, 17 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек получили различные ранения в результате взрывов двух заминированных автомобилей в южной таиландской провинции Яла. Как сообщил во вторник телеканал Thai PBS, инцидент произошел возле здания провинциальной администрации.

По его данным, взрыв прогремел в районе 10:30 по местному времени (06:30 мск), когда журналисты должны были посетить административный центр, чтобы узнать у местных должностных лиц ситуацию с коронавирусом в провинции. Первый взрыв привлек несколько человек к месту происшествия, и вскоре в действие была приведена вторая бомба. В результате инцидента ранения получили журналисты, военные и полицейские. Все они отправлены в больницу.

Вооруженные формирования действуют на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. За время конфликта в регионе в результате 20,5 тыс. инцидентов погибли более 7 тыс. человек, пострадали 13,2 тыс. человек.