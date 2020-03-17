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Мособлсуд приговорил "шамана" с тройным гражданством к семи годам за хранение наркотиков

Также ему назначен штраф в размере 300 тыс. рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Мособлсуд приговорил "шамана" Даниэля Диас-Струкова, имеющего гражданства России, Перу и Испании, к сем годам лишения свободы за хранение наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил приговорить Диас-Струкова к сем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в суде. Подсудимому также назначен штраф в размере 300 тыс. рублей.

Ранее присяжные признали Диас-Струкова виновным только в хранении наркотиков, оправдав по обвинению в попытке контрабанды и покушении на сбыт. В ходе прений сторон прокурор просил суд назначить ему 9,5 года колонии строгого режима со штрафом 400 тыс. рублей, а также принудительное лечение от наркозависимости в колонии.

Три года назад Диас-Струков, получивший в Перу соответствующие навыки, чтобы называть себя знахарем и целителем, был задержан в аэропорту Шереметьево с 11 бутылками вещества, которое он назвал "кровью дракона". Экспертиза показала, что это сильнодействующий галлюциноген, запрещенный в России. В ходе обыска в его квартире обнаружили кокаин и психотропные вещества. По его словам, эти вещества были необходимы для исцеления людей.

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Россия
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