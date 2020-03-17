Житель Сочи заказал из Бельгии посылку с наркотиками

СОЧИ, 17 марта. /ТАСС/. Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере после выявления посылки с 19 гр бупренорфина, отправленной в Сочи из Бельгии. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба Южного таможенного управления.

"Установлено, что в международном экспресс-курьерском отправлении, адресованном жителю города Сочи, находилось наркотическое средство бупренорфин (в особо крупном размере - 19,5 гр), которое было приобретено для личного потребления", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в особо крупном размере").