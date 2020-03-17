В Москве задержали трех похитителей предпринимателя

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в похищении столичного предпринимателя и вымогательстве €5,5 млн за его освобождение. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 11 марта возле жилого дома на улице Щипок трое мужчин, применив насилие, похитили бизнесмена и четыре дня держали его в подвале частного дома в Подмосковье. За освобождение они потребовали €5,5 млн.

"17 марта в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями столичного ГСУ СК совместно с сотрудниками уголовного розыска и при силовой поддержке Росгвардии, трое подозреваемых были задержаны, а 25-летний предприниматель освобожден", - сказала Иванова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц). Им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.