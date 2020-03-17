В Мурманской области из-за схода лавины погиб альпинист из Санкт-Петербурга

МУРМАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура и следственные органы проводят проверку в связи с гибелью альпиниста из Санкт-Петербурга на хребте Тахтарвумчорр в Мурманской области из-за схода лавины. Как сообщается во вторник на сайте прокуратуры Мурманской области, в результате ЧП пострадали еще два альпиниста.

"Прокуратура города Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 16 марта на хребте Тахтарвумчорр в Мурманской области во время планового восхождения по маршруту одна из групп альпинистов вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов. В результате погиб альпинист из Санкт-Петербурга 1992 года рождения, а двое других получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Мурманской области, погибший альпинист имел спортивный разряд в области альпинизма и являлся ответственным за организацию учебно-тренировочного сбора альпинистских групп.