Декана вуза в Волгограде приговорили к 4 годам колонии за продажу экзаменационных ответов

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда приговорил декана юридического факультета одного из вузов города к четырем годам лишения свободы со штрафом 150 тыс. рублей по статьям о коммерческом подкупе. Об этом журналистам во вторник сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Приговором Дзержинского районного суда 43-летний декан юридического факультета одного из высших учебных заведений признана виновной в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), а также ч. 1 ст. 204.2 УК РФ ("Мелкий коммерческий подкуп"). С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил экс-декана к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину взяли под стражу в зале суда. Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением СК РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, женщина в период с 2015 по 2018 год получала незаконное денежное вознаграждение от студентов центра дистанционного обучения вуза за положительные результаты сессий и предоставление экзаменационных билетов с ответами в период проведения государственных итоговых аттестаций. При этом фактическая проверка уровня знаний и качества подготовки студентов по соответствующему государственному образовательному стандарту не проводилась. Всего таким способом бывшим деканом от пяти учащихся получено 93 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.