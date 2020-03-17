Глава района в Дагестане обвиняется в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено задержанному главе Ахтынского района Дагестана. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Дагестан главе Ахтынского района Осману Абдулкеримову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2017 года Абдулкеримов в нарушение земельного законодательства РФ, без проведения торгов, незаконно вынес и подписал постановление о переоформлении земельного участка в собственность местному жителю за плату, а также незаконно подписал договор купли-продажи ему за 21 тыс. рублей земельного участка площадью 5200 кв. метров. Этот участок, находящийся на землях населенных пунктов, кадастровой стоимостью более 2,8 млн рублей был предоставлен для ведения коммерческой деятельности. При этом там отсутствовало какое-либо строение, принадлежащее местному жителю. Житель зарегистрировал право собственности на участок. В результате действий Абдулкеримова району причинен ущерб на сумму около 2 млн 800 тыс. рублей.

10 марта Советский районный суд Махачкалы заключил Абдулкеримова под стражу на 10 дней. После предъявления обвинения срок содержания под стражей Абдулкеримова составит два месяца - до 6 мая включительно, сообщил тогда представитель суда.