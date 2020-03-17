По делу о гибели женщины, у тела которой два дня сидел ее ребенок, предъявлено обвинение

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи Москвы предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, сожителю женщины, у тела которой двое суток находился ее двухлетний ребенок. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, тело женщины 1993 года рождения было обнаружено 16 марта в квартире жилого дома на Партизанской улице в Москве, там же находился сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения и ее малолетний ребенок, который в настоящее время находится с родственницей. Установлено, что мужчина во время конфликта, возникшего на почве ревности, нанес своей сожительнице несколько ударов в живот, от которых она погибла.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть"). В настоящее время мужчина задержан. В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - сказала она.