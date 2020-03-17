Жительницу Кубани подозревают в убийстве трехмесячной дочери

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю в Геленджике предъявил 34-летней женщине обвинение в убийстве трехмесячной дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительным данным, днем 13 марта 2020 года женщина находилась вместе с младенцем дома. Со слов обвиняемой, так как ребенок громко плакал, она его задушила при помощи полимерного пакета. Через какое-то время она сообщила матери супруга о том, что ребенок умер, не сказав при этом, что имеет отношение к гибели дочери.

"Следственным отделом по городу Геленджику СК РФ по Краснодарскому краю 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 3-месячной дочери (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в семье. Кроме того, с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.