Замминистра по ЧС Татарстана задержан по подозрению в коррупции

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи задержали заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана, он подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщает пресс-служба СК РФ региона.

"По подозрению по статье 159 УК РФ ("Мошенничество") и статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") задержан 57-летний заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что также задержаны директор и заместитель директора одной из казанских фирм. По версии следствия, с 2013 года сотрудники МЧС Татарстана учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке.

"Злоумышленники склоняли юрлиц к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей", - сказано в сообщении.

Теперь следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.