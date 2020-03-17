В Саранске около школы нашли тело младенца

ТАСС, 17 марта. Следственные органы проводят проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка недалеко от школы в Саранске. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным, 17 марта в городе Саранске недалеко от школы № 10 случайным прохожим было обнаружено тело новорожденного без признаков жизни, с гнилостными изменениями. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи с судебно-медицинским экспертом осматривают место происшествия.