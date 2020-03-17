В Орловской области возбудили дело из-за предоставления некачественного жилья сиротам

ОРЕЛ, 17 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Троснянского района, которые, предположительно, выделили детям-сиротам некачественное жилье. Об этом во вторник сообщила старший помощник руководителя регионального ведомства по взаимодействию со СМИ Юлия Дорофеева.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки, проведенной следственным управлением по сообщениям региональных средств массовой информации о предоставлении детям-сиротам некачественного жилья, а также прокурорской проверки, принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что региональное СУ СК начало проверку после того как в группе "Граждане Орла" появился пост о том, что одноэтажный дом на несколько квартир построили за два месяца, что сказалось на его качестве. Фундамент слабый, "все отходит". В ходе проверки удалось установить, с декабря 2017 года по март 2018 года должностные лица заключили муниципальные контракты на приобретение жилья, которое является некачественным. В последующем квартиры были переданы детям-сиротам, уточнила Дорофеева.

В прокуратуре Орловской области уточнили, что администрация района надлежащим образом не проверила жилые помещения, не дала оценки их фактической стоимости. Это привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.