Мосгорсуд огласит приговор экс-главе СК по Москве Дрыманову по делу о взяточничестве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду огласит приговор бывшему руководителю ГСУ СК РФ по Москве Александру Дрыманову, бывшему главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и экс-главе СК по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко.

По версии следствия, Дрыманов вместе со своим бывшим первым заместителем Денисом Никандровым и экс-главой управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн от Захария Калашова (Шакро Молодой) за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей. Ее он якобы получил от Никандрова за продвижение по службе.

Прокурор в ходе прений сторон попросил признать Дрыманова виновным и назначить ему наказание в виде 16 лет колонии, Максименко - 17 лет колонии, а Крамаренко - 14 лет колонии. Прения сторон, как и некоторые другие заседания процесса, проходили в закрытом от СМИ режиме. При этом гособвинение попросило суд взыскать с Дрыманова 196 млн рублей штрафа, с Крамаренко - 195 млн рублей, с Максименко - 250 млн рублей.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Дрыманова Марк Каверзин, с точки зрения защиты, следствию так и не удалось доказать причастность его подзащитного к получению взяток. По словам адвоката, следствие не установило взяткодателя в этом деле, Дрыманов фигурирует как "лицо, приближенное к вору в законе Захарию Калашову", а все обвинение основывается на словах Никандрова.

"Заявления от Калашова о том, что у него вымогали взятку, в правоохранительные органы не поступало. Сам он в ходе допроса в суде отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. Никандров же явно является заинтересованным лицом, он дал показания на других фигурантов дела, отделался относительно мягко", - подчеркнул Каверзин.

Суть дела

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице возле ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец, действуя по поручению Калашова, вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат Ким, бывший оперативник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, открыл огонь из наградного пистолета. В результате стрельбы двое членов группы Кочуйкова были убиты, еще несколько человек ранены. Участники перестрелки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Кочуйкову первоначально предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Весной 2016 года обвинение ему было изменено на менее тяжкую ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"), при этом следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста. 14 июня 2016 года Кочуйков вышел из СИЗО, однако сразу же был задержан сотрудниками ФСБ, вновь помещен под стражу и обвинен по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). При этом следственное управление ФСБ заинтересовалось обстоятельствами попытки освобождения Кочуйкова из-под стражи. В 2018 году он был приговорен к девяти годам и 10 месяцам заключения, Калашов - к восьми годам и 10 месяцам заключения по статье о вымогательстве.

В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ, которых подозревают в коррупционных связях с криминальной группировкой Калашова.

По версии следствия, занимавшие тогда должности главы СК по Москве Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и глава управления СК по ЦАО Москвы Крамаренко входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. По версии следствия, работники СК за взятку переквалифицировали статью, вменяемую Кочуйкову, с "Вымогательства" на "Самоуправство".

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он был освобожден условно-досрочно.