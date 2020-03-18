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В Болгарии жестоко избили главного редактора газеты "168 часов"

Основная версия полиции состоит в том, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста

СОФИЯ, 18 марта. /ТАСС/. Главный редактор болгарской газеты "168 часов", известный журналист, который занимался расследованиями, Слави Ангелов был избит во вторник вечером в Софии перед своим домом. Как сообщает газета "24 часа", неизвестные в масках нанесли ему несколько ударов металлическими прутьями по голове.

По предварительным данным, нападавших было трое. Двое из них непосредственно участвовали в избиении, а третий снимал происходящее на телефон. Портативный компьютер и другие ценные вещи, которые были у журналиста, нападавших не заинтересовали. Пострадавший госпитализирован и находится в больнице.

Полиция расследует происшествие и ведет розыск преступников, основная версия состоит в том, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста.

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Болгария
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