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Под Владимиром полиция изъяла 8,5 кг наркотиков

Наркотики был обнаружены в ходе мероприятий по выявлению незаконных мигрантов

ВЛАДИМИР, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские обнаружили более 3,5 тыс. кустов конопли и свыше 8,5 кг сухой конопли и марихуаны в помещении корпуса в промышленной зоне Струнино Владимирской области, где проживали иностранные граждане. Возбуждено уголовное дело, об этом сообщается на сайте УМВД по Владимирской области.

Наркотические вещества были обнаружены в ходе мероприятий по выявлению незаконных мигрантов совместно с представителями управлений ФСБ и Росгвардии на территории Александровского района. Иностранцы, часть из которых работает в России незаконно, были обнаружены в корпусах в промзоне на территории города Струнино.

"Нашими сотрудниками обнаружены более трех тысяч кустов конопли. В помещениях были созданы условия для культивирования растений, поддерживался температурный режим, была организована система вентиляции и освещения. В ходе осмотра помещений сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области изъяли несколько десятков полимерных свертков с сухой коноплей и марихуаной, готовой к употреблению. Общая масса изъятых наркотических средств превысила восемь с половиной килограммов", - говорится в сообщении.

По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков в крупном размере"). Процессуальное решение по факту культивирования наркосодержащих растений будет принято по результатам проводимой проверки.

По факту нарушения миграционного законодательства составлены административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о фиктивной постановке на миграционный учет.

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РоссияВладимирская область
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