В Волгограде задержали двух человек, подозреваемых в сбыте оптовых партий наркотиков

ВОЛГОГРАД, 18 марта. /ТАСС/. Полицейские Волгограда задержали двух жителей Астраханской области, которые подозреваются в сбыте оптовых партий сильнодействующих наркотических средств. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Волгограду в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в лесопарковой зоне Дзержинского района задержали двоих жителей Астраханской области, подозреваемых в сбыте оптовых партий сильнодействующих наркотических средств. В ходе личного досмотра подозреваемых, а также досмотра автомобиля, на котором они передвигались, оперативники обнаружили наркотические средства: амфетамин, N-метилэфедрон и мефедрон. Масса изъятого составила 1,6 кг, данного объема могло бы хватить для приготовления более 30 тысяч разовых доз", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые сознались в содеянном. Оперативники установили, что оба злоумышленника с начала февраля работали курьерами-перевозчиками и одновременно оптовыми закладчиками наркотических средств под руководством неустановленного оператора в интернет-магазине. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств").